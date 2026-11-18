DONNETTE WEATHERS SCRIBNER
November 18, 2026
Donnette Delephene Weathers Scribner, 68, of LaGrange, Mo., died November 13, 2026, at Blessing Hospital, Quincy, Ill.
Visitation: November 20, 2026, at Green Chapel Church in La Grange, Mo., at 11 a.m., followed by funeral services at 12 p.m. Pastor Jeff Green officiating. Burial: Marks Cemetery, La Grange, Mo.
Arrangements: Davis Funeral Home, La Grange, Mo.
Visitation: November 20, 2026, at Green Chapel Church in La Grange, Mo., at 11 a.m., followed by funeral services at 12 p.m. Pastor Jeff Green officiating. Burial: Marks Cemetery, La Grange, Mo.
Arrangements: Davis Funeral Home, La Grange, Mo.
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