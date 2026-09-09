LAVERNE DARE

September 09, 2026

Laverne Dare, 72 of La Belle, Missouri died September 3, 2026 at her home in La Belle.
Graveside funeral services and burial were held September 8, 2026, at Deer Ridge Cemetery in rural La Belle, Missouri.
Memorials may be made to the Deer Ridge Cemetery Association. Arrangements are with the Coder Funeral Home in La Belle, Missouri.





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